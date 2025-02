Il derby più incredibile, folle, assurdo degli ultimi anni. Un derby che sembrava segnato da una maledizione per l'Inter che si è vista annullare tre gol e altri tre sono stati respinti dal palo di sinistra della porta di Mike Maignan. Al Milan rischiava davvero di bastare il blitz di Tijjani Reijnders al tramonto del primo tempo, peraltro difeso bene dalla squadra di Sergio Conceiçao dove la linea di retroguardia ha svolto un buon lavoro ma quando l'Inter riusciva a sfondare c'era sempre quel qualcosa che rovinava tutto. Almeno fino al minuto 93, quando Nicola Zalewski si inventa un appoggio di petto sul cross di Yann Bisseck che favorisce l'inserimento di Stefan de Vrij che finalmente spezza l'incantesimo e permette all'Inter di prendersi un punto. Un punto al cardiopalma, che però rischia di fare felici più di tutti Antonio Conte e il Napoli che in caso di vittoria con la Roma sarebbero primi anche al netto della gara da recuperare con i nerazzurri. Girandola di colpi di scena per un solo punto, una serata dove per l'Inter c'è tanto, tanto da rammaricarsi...

IL TABELLINO

MILAN-INTER 1-1

MARCATORI: 45' Reijnders (M), 93' De Vrij (I)

MILAN: 16 Maignan; 32 Walker, 23 Tomori, 31 Pavlovic, 19 Hernandez; 80 Musah (78' 42 Terracciano), 4 Bennacer (46' 20 Jimenez), 14 Reijnders; 11 Pulisic (86' 46 Gabbia), 90 Abraham (78' 73 Camarda), 10 Leao (86' 21 Chukwueze).

In panchina: 57 Sportiello, 96 Torriani, 9 Jovic, 17 Okafor, 18 Zeroli, 28 Thiaw, 33 Bartesaghi.

Allenatore: Sergio Conceiçao.

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard (63' 31 Bisseck), 6 De Vrij, 95 Bastoni (63' 30 Carlos Augusto); 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu (63' 7 Zielinski), 22 Mkhitaryan (76' 16 Frattesi), 32 Dimarco (76' 59 Zalewski); 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Arnautovic, 15 Acerbi, 21 Asllani,, 36 Darmian, 49 De Pieri, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Chiffi. Assistenti: Carbone - Peretti. Quarto ufficiale: Marinelli. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Doveri.

Note

Ammoniti: Bastoni (I), Dumfries (I)

Corner: 7-11

Recupero: 1°T 3', 2°T 7'.

96' - Fischia Chiffi, rien ne va plus a San Siro! Un derby folle che sembrava stregato viene raddrizzato da De Vrij che al 93esimo trova il gol dell'1-1 finale. Torna il pari dopo quattro anni.

IL GOL DI DE VRIJ: Cross di Bisseck che trova Zalewski. Il nuovo arrivato trova in modo intelligente l'assist di tacco per De Vrij che da due passi riesce finalmente a spezzare l'incantesimo.

93' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! STEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNN DEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE VRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJJJJJJJJJJJJJJ!!!

92' - Palla velenosa in area rossonera, Dumfries va a calciare a botta sicura ma trova l'uscita di Maignan a dirgli no.

91' - Non è possibile, terzo palo per l'Inter! Stavolta lo centra Dumfries di testa. Non è serata.

90' - Saranno cinque i minuti di recupero.

89' - Bravo Walker a chiudere la strada a Carlos Augusto proteggendo un rinvio dal fondo per il Milan.

89' - Camarda strappa palla a Zielinski e va da solo verso l'area, resistendo a Frattesi e calciando alto di poco.

87' - Chukwueze interrompe il forcing interista, palla ora in possesso del Milan.

85' - Tomori ferma Frattesi, poi urla rabbioso con i tifosi. Nel Milan dentro Gabbia e Chukwueze che prendono il posto di Pulisic e Leao.

82' - Altro palo, Maignan salvato ancora una volta! Thuram calcia al volo con la coscia su corner, solo il legno ferma l'attaccante nerazzurro.

81' - Primo pallone toccato da Zalewski, che trova un corner.

80' - Walker fa rimpallare palla su Lautaro, guadagnando un rinvio dal fondo per poi arringare la folla.

78' - Nel Milan, Terracciano e Camarda entrano al posto di Musah e Abraham.

76' - Inzaghi esaurisce i cambi concedendo il debutto in nerazzurro a Zalewski che rileva Dimarco. Fuori anche Mkhitaryan per Frattesi.

75' - Grande palla di Pulisic che trova Reijnders a ridosso dell'area: tentativo di prima intenzione dell'olandese bloccato da Sommer. Inter che reagisce subito: tiro di Mkhitaryan a lato.

73' - Thuram riceve palla e sportella con Pavlovic, nel frattempo Theo Hernandez recupera e anticipa il connazionale.

70' - Intervento rischioso di Bisseck su Abraham, per Chiffi è solo calcio d'angolo. Decisione legittima.

67' - Palo di Bisseck! Il tedesco svetta su corner, centrando in pieno il legno.

64' - Nervosismo in campo: Lautaro segna ma l'assistente segnala che il pallone era uscito. Chiffi, però, punisce il fallo di Dumfries su Hernandez.

63' - Cambi per l'Inter: esce Calhanoglu subissato di fischi, dentro Zielinski. In campo anche Bisseck per Pavard e Carlos Augusto per Bastoni.

61' - Dumfries atterra Reijnders e poi protesta: Chiffi lo ammonisce. Era diffidato, salterà il recupero di giovedì tra Fiorentina e Inter

61' - Occasione per l'Inter: Barella raccoglie un campanile in area rossonera, palla a Thuram e poi a Dimarco il cui tiro è parato facilmente da Maignan.

60' - Spizzata di Pavlovic che per poco non favorisce Hernandez, contenuto da Dumfries.

59' - Riparte il Milan, palla a Hernandez che prova il tiro da posizione angolata. Dumfries chiude in calcio d'angolo.

59' - Palla persa malamente da Bastoni, sfuma un lungo palleggio nerazzurro.

56' - De Vrij arriva sul corner di Dimarco, palla che però è deviata da un difensore del Milan: ancora corner.

55' - Inter che manovra, col Milan che però difende bene. Poi spunto di Barella che esita troppo ma alla fine guadagna calcio d'angolo.

53' - Tomori toglie il tempo a Dumfries e fa ripartire il Milan, palla a Leao che viene platealmente fermato da Bastoni: giallo inevitabile.

53' - Pavlovic contiene Thuram, concedendo corner all'Inter.

52' - Rischio per il Milan, Abraham si improvvisa difensore ed è fortunato a trovare un rimpallo sul rinvio tentato a ridosso della linea di fondo.

50' - Prova a uscire l'Inter, Jimenez atterra Lautaro a metà campo per fermare la ripartenza.

49' - Recupero palla del Milan che poi si produce in un'azione in transizione perfetta, poi Leao sbaglia provando la conclusione che viene respinta in corner.

46' - Lautaro ruba palla a Reijnders a ridosso dell'area rossonera, dialoga con Thuram e calcia un rasoterra che Maignan respinge chiudendo le gambe. Sul ribaltamento, tiro debole di Leao bloccato da Sommer.

19.11 - Il Milan batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

19.10 - Milan che entra solo in questo istante per la ripresa. Ufficializzato il cambio: Jimenez per Bennacer.

19.08 - Inter che comincia a rientrare in campo.

19.05 - Jimenez dismette la tuta e si prepara a entrare, a lasciargli il posto sarà probabilmente Bennacer.

19.04 - Si scalda Jimenez in casa Milan.

HALFTIME REPORT - È stato un primo tempo a grandi ritmi, soprattutto nelle fasi iniziali, con le squadre che si sono affrontate da subito a viso aperto. Inter che fa il suo gioco, trova anche la via del gol ma per due volte il fuorigioco vanifica tutto, ma viene colta di sorpresa proprio a ridosso del 45esimo dal guizzo di Rafael Leao dal quale nasce la conclusione vincente di Tijjani Reijnders. Gol che psicologicamente arriva in un momento proverbialmente chiave, adesso servirà una reazione convinta.

48' pt - Lancio di Barella troppo profondo per Bastoni. Su questa azione finisce il primo tempo: Milan al riposo in vantaggio per 1-0 grazie al gol al tramonto della frazione di gara di Reijnders.

46' pt - Due minuti di recupero.

45' - Milan in vantaggio! Reinders! Sfonda Leao a sinistra, la conclusione del portoghese è respinta da Sommer che però lascia il pallone in area dove Reijnders è pronto a ribadire da pochi passi. Tutto nasce da un recupero a metà campo di Abraham.

42' - De Vrij prova il tiro al volo ma dopo il pallone colpisce involontariamente Tomori.

41' - Pavard compie un altro intervento magistrale su Leao in scivolata, poi esulta come se fosse un gol.

40' - Abraham riesce a controllare un lancio di Bennacer a scavalcare De Vrij, ma l'ex Roma controlla con la mano.

38' - Sommer! Lampo del Milan con la conclusione di Reijnders sulla quale l'elvetico compie una parata eccezionale con la mano di richiamo.

37' - Thuram stavolta fa un ottimo lavoro riuscendo a resistere a Tomori poi trova Lautaro che da ottima posizione, senza marcature, non inquadra la porta.

35' - Lautaro va al volo su assist di Mkhtiaryan, palla alta. I nerazzurri reclamano un corner ma dopo qualche istante di riflessione Chiffi dice no sbagliando in pieno perché Pavlovic tocca nettamente col volto.

33' - Grande giocata di Barella che entra in area e appoggia per Lautaro che segna con un bel rasoterra. Ma anche qui, il fuorigioco sempre di Barella rende tutto inutile.

32' - Musah prova a sfondare a destra, Calhanoglu riesce a prendere posizione e a guadagnare un fallo. Guadagnandosi l'elogio di Dimarco.

30' - Calhanoglu controlla bene a ridosso della linea di fondo, poi riesce in un fazzoletto a mettere in area dove Lautaro prova la conclusione impossibile senza angolo mandando fuori di poco.

29' - Thuram riesce a far ripartire l'Inter con una palla rubata, poi riceve il pallone mettendolo in mezzo in maniera non precisa. Impossibile per Lautaro arrivarci.

27' - De Vrij trova bene Dumfries con un gran lancio dalle retrovie, Dumfries che però viene chiuso molto bene da Hernandez bravo poi a prendere fallo dall'olandese.

24' - Pavard anticipa in area Leao lanciato da Abraham, Chiffi prima dice giustamente che l'intervento del francese è sul pallone poi alza il braccio per il fuorigioco del portoghese.

24' - Tomori protagonista di questa prima parte di gara, bene l'inglese in chiusura su Barella.

22' - Aggancio acrobatico di Lautaro sul cross di Dimarco, palla in mezzo raggiunta però da Tomori.

20' - Palla persa banalmente da Calhanoglu, Mkhitaryan ferma la ripartenza Milan commettendo fallo su Abraham.

17' - Chiffi sanziona un fallo di mano di Thuram, Barella va a protestare con l'arbitro.

15' - Grandissimo lancio di Calhanoglu controllato benissimo da Dimarco, che però poi sbaglia la misura del cross mandando il pallone sul fondo.

12' - Apertura intelligente di Thuram per Lautaro che scarica su Barella, tiro dalla distanza del centrocampista sul quale Maignan è pronto e blocca.

11' - Due corner di fila per il Milan, sul secondo Sommer smanaccia evitando l'intervento di due rossoneri.

9' - Pulisic si accentra e calcia, palla deviata in corner.

7' - Dimarco servito da Lautaro mette la palla nel sacco, ma l'argentino parte in fuorigioco.

6' - Prima sgasata di Thuram che semina due difensori, poi però serve male la palla a Dumfries che viene anticipato.

4' - Primo corner del match per l'Inter. Sugli sviluppi, Chiffi ferma tutto per un fuorigioco discutibile.

4' - Non c'è particolare freddo a Milano, Inzaghi si toglie la giacca.

2' - Controlla un pallone con il braccio Lautaro, punizione Milan.

18.03 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio del match: PARTITI!

18.00 - Maignan e Lautaro davanti a Chiffi per il sorteggio.

17.59 - Milan e Inter entrano in campo.

17.57 - Inter pronta nel tunnel, Lautaro è già concentratissimo.

17.56 - Tra i grandi ospiti di questo derby sugli spalti anche Walter Samuel, che si accomoda in questo momento.

17.50 - Sul prato di San Siro si consuma la cerimonia di ingresso di Andrij Shevchenko nella Hall of Fame del Milan.

17.45 - Riscaldamento completato, squadre negli spogliatoi. Tra pochui minuti sarà derby.

