L'uno-due piazzato nel giro di 120 secondi da Francesco Acerbi e Lautaro Martinez sembrava dare il la ad un'altra bella giornata per il pubblico presente. E invece, l'Inter ricade nell'errore di piacersi troppo e permette al Bologna, agevolato anche da un rigore assegnato in differita tramite controllo VAR per un placcaggio di Lautaro su Duncan Ferguson, di rimettersi subito il gioco con la trasformazione di Riccardo Orsolini. Da quel momento in avanti, ne nasce un match sporco, pieno di spigoli, gestito molto male dall'arbitro Marco Guida. Nel quale i felsinei non sembrano scomporsi di fronte alle iniziative nerazzurre, questa volta davvero carenti in efficacia, e trovano con Joshua Zirkzee un pari che resiste fino al 90esimo e permette a Thiago Motta di uscire con un punto da quello che fu il suo stadio. Per l'Inter giornata di tante recriminazioni e di diverse riflessioni.

IL TABELLINO

INTER-BOLOGNA 2-2

MARCATORI: 11' Acerbi (I), 13' Lautaro Martinez (I), 19' Orsolini (B, rig.), 52' Zirkzee (B)

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries (55' 7 Cuadrado), 23 Barella, 20 Calhanoglu (83' 21 Asllani) 22 Mkhitaryan (76' 16 Frattesi), 32 Dimarco (55' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram (55' 70 Sanchez), 10 Lautaro Martinez.



In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 6 De Vrij, 14 Klaassen, 21 Asllani, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Agoume.

Allenatore: Simone Inzaghi.

BOLOGNA: 28 Skorupski; 29 De Silvestri (83' 16 Corazza), 31 Beukema, 33 Calafiori, 22 Lykogiannis; 8 Freuler, 20 Aebischer; 7 Orsolini (83' 17 El Azzouzi), 19 Ferguson, 11 Ndoye (61' 56 Saelemakers); 9 Zirkzee (77' 77 Van Hooijdonk).

In panchina: 34 Ravaglia, 50 Gasperini, 6 Moro, 10 Karlsson, 14 Bonifazi, 16 Corazza, 17 El Azzouzi, 80 Fabbian, 82 Urbanski.

Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro: Guida. Assistenti: Prenna - Di Gioia. Quarto ufficiale: Feliciani. VAR: Marini. Assistente VAR: Maresca.

Note

Ammoniti: Ndoye (B), Lautaro Martinez (I), Inzaghi (I), Beukema (B)

Spettatori: 74.072

Corner: 7-6

Recupero: 1°T 2', 2°T 5'.

96' - Guida fischia la fine! Inter e Bologna chiudono sul 2-2!

95' - Contropiede Bologna, Sommer salva chiudendo su El Azzouzi

94' - Tentativo velleitario di Lautaro in rovesciata, Skorupski c'è.

93' - Ammonito per perdita di tempo Beukema

92' - Ancora un fallo stavolta di Asllani, tempo prezioso per il Bologna.

90' - Cinque di recupero, Guida interviene per un fallo di Bastoni tra le proteste generali.

90' - Cuadrado tenta il lancio da quinto a quinto per Carlos Augusto che arriva di testa ma manda fuori.

88' - L'Inter ci prova con insistenza, ma le soluzioni trovate non appaiono mai efficaci.

84' - Veronica di Cuadrado in area rossoblu, tiro murato dalla difesa che finisce su Carlos Augusto che conclude troppo su Skorupski.

83' - Corazza ed El Azzouzi sono gli ultimi cambi del Bologna: fuori De Silvestri e Orsolini. Inzaghi getta nella mischia Asllani, fuori Calhanoglu

81' - Barella prova a lanciare Frattesi in area, palla troppo profonda che finisce a Skorupski. Che continua a perdere tempo sulle rimesse...

79' - Cross di Sanchez nel vuoto, palla che termina sul fondo.

77' - Nel Bologna fuori Zirkzee, sostiuito da Van Hooijdonk.

76' - Bastoni atterrato a ridosso dell'area, Guida fischia la punizione. Nell'Inter fuori Mkhitaryan, in campo Frattesi.

73' - Lautaro taglia in area su corner, colpo ad effetto che finisce fuori di pochissimo.

71' - Cartellino giallo anche per Simone Inzaghi.

71' - Errore della difesa felsinea, rimessa per l'Inter.

68' - Ferguson a terra, colpito duro da Mkhitaryan.

66' - Pavard atterra Calafiori che aveva portato via il pallone dopo che Guida aveva fischiato un fallo. Qualche storia tesa in campo.

64' - Acerbi ci prova ancora da corner, palla fuori.

63' - Numero da foca di Carlos Augusto, Barella viene anticipato in fallo laterale.

61' - Cambio per il Bologna: fuori Ndoye, in campo Saelemakers.

60' - Gioco fermo per i soccorsi a Cuadrado colpito duro.

59' - Gol di Sanchez annullato per fuorigioco dell'armeno

58' - Un intervento di Lautaro che sembrava regolare viene punito da Guida addirittura col giallo, il Toro non ci sta.

55' - Primi cambi per Inzaghi che sostituisce gli esterni: Cuadrado per Dumfries, Carlos Augusto per Dimarco. Dentro anche Sanchez per Thuram.

52' - Pareggio del Bologna! Zirkzee! Numero del giocatore ex Bayern Monaco che controlla un gran pallone, con una finta manda al bar due difensori poi con un rasoterra inganna Sommer che rimane a guardare.

52' - Pavard riesce nell'impresa di tenere in campo un pallone che sembrava fuori, l'Inter ne ottiene una rimessa.

48' - Bella azione sulla sinistra del Bologna, Pavard libera in fallo laterale. Dal quale nasce un corner.

46' - Thuram tenta lo slalom tra due difensori finendo respinto, ma il francese era partito in fuorigioco.

16.03 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

16.02 - Inter che torna in campo per il secondo tempo.Il Bologna entra qualche istante dopo.

47' pt - Finisce il primo tempo: Inter e Bologna a riposo sul 2-1 per i nerazzurri.

46' pt - Fallo di Dimarco su Orsolini, punizione per il Bologna. I felsinei però sprecano tutto.

45' - Due minuti di recupero, Inter in avanti in cerca della terza rete.

40' - Lancio di Barella per Pavard, il cui cross in area è ben controllato da Skorupski.

37'- Azione clamorosa dell'Inter, rovinata da Calhanoglu e Mkhitaryan che non si intendono davanti a Skorupski. Giocata pazzesca finita male.

34' - Dimarco calcia al volo, Skorupski blocca. Mkhitaryan protesta per una trattenuta in area, Guida gli dice di rialzarsi.

33' - Primo giallo del match per Ndoye, che atterra Calhanoglu.

31' - Pavard prova il numero in rovesciata, pallone che termina fuori.

30' - Dimarco prova il tiro al veleno, Skorupski alza in corner.

30' - Freuler atterra Lautaro, punizione che è quasi un corner corto.

28' - Avanzata di Bastoni su lancio di Dimarco, Orsolini riesce a contrastare il giocatore nerazzurro ottenendo anche rinvio dal fondo.

24' - Bologna che sembrava tramortito dopo i due gol in due minuti, ma che dopo il rigore pare aver ripreso fiducia.

22' - Punizione per il Bologna, palla che vaga in area poi Sommer manda in corner su deviazione involontaria di un compagno.

19' - Dal dischetto si presenta Orsolini... Rete! Sommer intuisce ma non riesce a intercettare! Il Bologna la riapre!

18' - Guida concede calcio di rigore al Bologna! Controllo VAR per un allaccio di Lautaro su azione precedente di calcio d'angolo.

17' - Contropiede Inter, Pavard in campo aperto prova a servire Thuram ma palla troppo profonda intercettata da Skorupski.

IL GOL DI LAUTARO: Appoggio di Thuram e fiondata clamorosa del Toro, che da fuori area fulmina Skorupski. Uno-due pazzesco dell'Inter.

13' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRR!! LAAAAAAAAAAAUTAROOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZ!!

IL GOL DI ACERBI: Corner di Calhanoglu, il difensore arriva praticamente indisturbato sul primo palo e con nonchalance la mette di testa lasciando Skorupski sul posto.

11' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!! FRAAAAAAAAAAAAANCEEEEEEEEEEEEESCOOOOOOOOOOOO ACEEEEEEEEEERBIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!

10' - Mkhitaryan prova a mettere al centro dell'area, Calafiori interviene concedendo un nuovo corner.

5' - Ferguson! Su azione di contropiede del Bologna viziata forse da un fallo su Barella, lo scozzese calcia dalla lunga distanza mandando il pallone fuori non di molto con Sommer immobile.

5' - Calhanoglu si inventa un tiro potente a sorpresa da posizione angolata, Skorupski blocca.

4' - Dimarco guadagna il primo angolo del match.

2' - Appoggio di Thuram troppo profondo per Dimarco, palla fuori.

15.00 - Sarà del Bologna il calcio d'inizio del match: PARTITI!

14.58 - Lautaro e De Silvestri davanti a Guida per il sorteggio del campo.

14.57 - Squadre che entrano in campo per il prepartita.

14.45 - Riscaldamento concluso, squadre negli spogliatoi. Fra pochi minuti si comincia.

