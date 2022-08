Uno scatenato Alexis Sanchez trascina l'Olympique Marsiglia al terzo successo in campionato in 4 gare, firmando la sua prima doppietta in maglia OM nel rotondo 3-0 ottenuto dalla squadra di Tudor questo pomeriggio sul campo del Nizza. All'Allianz Riviera partita già chiusa nel primo tempo con i primi gol del Niño Maravilla, al 10' e al 42', e la rete del raddoppio momentaneo di Tavares al 37'. Il cileno ex Inter è stato poi sostituito al 68' dal tecnico Tudor per fare spazio all'attaccante colombiano Luis Suarez, ma il match non dirà nient'altro.