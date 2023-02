Lo stadio Giuseppe Meazza ospiterà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026, il dato è ormai assodato. Ma, come riporta Libero nella sua edizione odierna, nei prossimi anni bisognerà fare i conti con tutte le problematiche legate alle opere di ristrutturazione dell’impianto. Al momento, come confermato dall’assessora comunale allo Sport Martina Riva, il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) non ha richiesto nessun intervento sulla struttura, ma solo delle installazioni temporanee per renderlo più fruibile durante la cerimonia. Tutti gli interventi, che riguarderanno la logistica legata alla sicurezza dello stadio, le strutture provvisorie esterne per l’accoglienza e gli accrediti di giornalisti e fotografi e gli spazi per i grafici,hanno un costo stimato che va dai 5 ai 10 milioni di euro, che ancora non si sa chi dovrà mettere sul tavolo, se il Comune o la Fondazione Milano-Cortina.