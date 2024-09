Lunga intervista per Walter Sabatini ai microfoni di Libero. L'ex ds di Roma e Inter parla così del campionato di Serie A visto da fuori: "Mi sto riprendendo. Sono stato in coma farmacologico 25 giorni, mi hanno imbottito di cortisone e non avevo più i supporti muscolari giusti, così mi sono fratturato una gamba. Poi mi si è spostata una vertebra e ora cammino male e non posso ancora andare allo stadio, cosa che mi manca perché dalla televisione è tutta un’altra cosa. Glielo racconto perché la vita va sviscerata tutta, anche nel dolore. Ma ora parliamo di calcio, ok?".

Certo che sì. Ne ha voglia?

"Da matti. Quello è il mio mondo e non vedo l’ora di rialzarmi e riprendere. Ho bisogno di calcio perché ho bisogno di stress".

Sull'Inter: "Leggo o ascolto in tv: hanno 8 punti in cinque partite invece dei 15 dello scorso anno. E allora? Esaminiamo i motivi senza urlacchiare: questi punti in meno sono figli soltanto di distrazioni difensive e di una fragilità strana, certo da correggere. L’Inter è la squadra più forte del campionato ma se recupera e mette in campo l’attenzione che aveva un anno fa, torna a posto. Il derby? Mi ha disturbato parecchio vedere Fonseca prima del derby accusato di tutto, mancava che gli addebitassero gli allagamenti in Romagna… Il derby è stato vinto perché il Milan è sceso in campo come vittima sacrificale e la disperazione, nel calcio, vince sulla tranquillità. Ora i giocatori devono dare continuità a quella disperazione".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!