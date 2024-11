Bufera sugli arbitri, innescata stavolta da Antonio Conte che ha sbraitato dopo l'1-1 di San Siro con l'Inter, inveendo in tv e in conferenza stampa contro l'utilizzo del VAR che, secondo il tecnico del Napoli, lascerebbe "retropensieri". Il tutto per il rigore (poi fallito da Calhanoglu) fischiato per il tocco di Anguissa su Dumfries.

A margine di un incontro svoltosi ieri al centro IBC di Lissone e organizzato dalla Lega-Serie A, il designatore Gianluca Rocchi ha risposto alle critiche: "Di sicuro prima di tutto dobbiamo fare meno errori noi – ha ammesso come riferisce la Gazzetta dello Sport –, ma poi bisogna cercare di essere più riflessivi, perché serve sempre rispetto". E il riferimento alle parole di Conte appare chiaro.

Nella fattispecie dei cosiddetti "rigorini", Rocchi ha aggiunto: "Chiedo di essere più riflessivi ed essere più tolleranti possibile perché se non porti rispetto il clima s’incendia. Non posso mica fare una conferenza ogni volta: se poi uno incappa in un errore chiaro, lo diciamo noi la sera (a Dazn, ndr) che è un errore".

