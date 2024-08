Commentiamo le ultime news nerazzurre. Taremi si ferma per un guaio muscolare a due settimane dall'inizio della stagione. Un problema in più per Inzaghi che riabbraccia però in anticipo Thuram e Pavard. E la Fiorentina intanto fa sul serio per Gudmundsson, mentre l'Inter perfeziona la cessione di Agoumé.

