Il campionato si ferma e tornano le polemiche attorno al mondo Inter. Dallo sfogo social di Lautaro al comunicato di De Laurentiis che fa eco alle parole di Conte, Inter sotto attacco ma l'ambiente è abituato a certe pressioni.

