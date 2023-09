Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite della nostra trasmissione questa sera Filippo Tramontana.

Il derby di Milano si avvicina sempre di più. Davide Frattesi si candida ad una maglia da titolare contro il Milan e mette dubbi nella testa di Inzaghi: il tecnico riconfermerà Mkhitaryan e lo stesso 11 di partenza delle prime tre giornate di campionato? Intanto novità importante in casa nerazzurra: Handanovic tornerà all'Inter in una nuova veste. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).