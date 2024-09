L'1-1 rimediato contro il Monza ha creato diversi malumori nell'ambiente nerazzurro, ma mercoledì la squadra di Inzaghi torna subito in campo per il super esordio in Champions League contro il Manchester City di Guardiola. Dimarco si ferma, a rischio anche il derby, mentre Asllani rinnova a sorpresa fino al 2028.