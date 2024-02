Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per seguirci), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI).

L'Inter vola dal punto di vista sportivo-tecnico e dal punto di vista economico-commerciale. Un sogno che non è destinato a fermarsi da ogni punto di vista. Un progetto quello di Steven Zhang che sta raccogliendo tutti i suoi frutti.