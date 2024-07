Commentiamo tutte le ultime news di calciomercato e non solo di casa Inter. Il club nerazzurro ufficializza il nuovo accordo con Qatar Airways e lancia il kit d'allenamento e la maglia pre-match. In Francia si parla di accordo tra Marsiglia e Inter per Carboni, ma è ancora tutto aperto. Giornata speciale per Marotta.

