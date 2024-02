Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Elongazione dell'adduttore lungo della coscia destra per Thuram: ecco quante partite salterà. Inzaghi intanto pensa a diversi cambi dal 1' in vista della trasferta di Lecce. Novità importanti anche sul fronte stadio.