Commentiamo le ultime news di calciomercato di casa Inter. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per completare la rosa, occhi puntati non solo in difesa. Cosa serve all'Inter in attacco per completare l'opera sul mercato dopo Taremi? L'obiettivo principale resta Gudmundsson, mentre il primo scopritore di Chiesa conferma l'interesse dei nerazzurri sul giocatore della Juventus.

