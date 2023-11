Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite Bosio.

Spazio ancora a commenti e analisi sul Derby d'Italia di ieri. Per l'Inter però è tempo già di preparare la sfida contro il Benfica in programma a Lisbona mercoledì: arrivano buone notizie per Inzaghi. Pubblicato il documento di presentazione del bilancio trimestrale di Inter Media Communication con importanti novità.