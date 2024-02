Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per seguirci), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite di oggi Bosio.

Giornata infuocata in casa Inter. Domani previsto l'arrivo a Milano di Taremi per sostenere le visite mediche con il club nerazzurro, mentre si ferma Acerbi: il difensore nerazzurro salterà, salvo miracoli, l'andata degli ottavi contro l'Atletico. Novità anche dalla Lega Serie A.