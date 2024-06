In attesa di capire quale sarà il futuro di Valentin Carboni, ora impegnato in Copa America con la Nazionale argentina, l'altro Carboni, il fratello maggiore Franco, è a un passo dal trasferimento al River Plate. Dopo le indiscrezioni delle scorse ore targate Tyc Sports, ora arriva la conferma del giornalista Cesar Luis Merlo, secondo il quale ci sarebbe già un accordo verbale tra l'Inter e i Millonarios per un prestito con diritto di riscatto della durata di 18 mesi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!