Nel pomeriggio di oggi è andato in scena un nuovo summit tra Tullio Tinti, agente di Simone Inzaghi, e l'Inter, per discutere proprio del prolungamento del tecnico nerazzurro. È stata la sua seconda visita in breve tempo dopo quella di pochi giorni fa. La riunione è durata un'ora e mezza e non è stata risolutiva, dal momento che siamo in una fase interlocutoria ma filtra grande ottimismo per il rinnovo del tecnico che ha guidato i nerazzurri alla stupenda conquista della seconda stella. Tinti, al termine dell'incontro, è uscito dal retro della sede dell'Inter, evitando così le domande dei giornalisti.