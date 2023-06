Carlo Ancelotti ha fiducia. Al termine della partita contro l'Athletic Bilbao, il tecnico del Real Madrid si è pronunciato sul futuro di Nacho e Dani Ceballos, due dei giocatori in scadenza di contratto coi Blancos entrambi dati nel mirino dell'Inter. Ma secondo Ancelotti, alla fine i due non seguiranno la scia di Marco Asensio e Karim Benzema, che hanno certificato il loro addio: "Asensio, Ceballos e Nacho sono in scadenza di contratto e ho spiegato a tutti e tre il loro ruolo per il futuro. Quando l'ho spiegato bene e chiaramente, il club ha fatto loro un'offerta. Marco ha preferito cambiare aria, gli altri due stanno facendo le loro valutazioni. Ma io credo che alla fine rimarranno tutti e due".

