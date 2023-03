Che ricordi ha di Pioli e Spalletti? "Per una questione cronologica e di durata del rapporto professionale, con l’attuale tecnico del Milan ho potuto legare meno. Anche perché arrivò all’Inter quando io avevo già la testa al mercato. Tanto che dopo poco andai in prestito all’Hull City, in Premier. Ma gli ho fatto i complimenti per lo scudetto e lui mi ha scritto dopo il mio ritiro. Certo, con Spalletti ci sentiamo più spesso".

Fra due giorni sarà aprile, il mese clou per la stagione di Inter, Milan e Napoli tra campionato e Champions. Andrea Ranocchia , intervistato dalla Gazzetta dello Sport , parla dei nerazzurri e dei suoi ex tecnici Pioli e Spalletti.

Spalletti arrivò all’Inter avendo già vinto in Russia e sfiorato lo scudetto con la Roma. Pioli invece al tempo era meno “formato” a un certo livello.

"Vero, ma il milanista non sembrava assolutamente intimidito dall’ambiente. Aveva le idee chiare a livello calcistico ed era molto sicuro di sé anche nel proporsi".

A Spalletti la lega anche il famoso episodio del tifoso aggredito verbalmente durante il ritiro di Brunico perché la stava contestando.

"L’aggressione andò vicina all’essere anche fisica, per poco non gli dava due schiaffi...(ride, ndr). E’ stata la prima volta che un allenatore ha preso le mie difese in quel modo. Un episodio che non dimenticherò mai, che mi ha aiutato in un percorso di rinascita che però avevo già intrapreso da solo. Il suo lavoro all’Inter è stato parecchio sottovalutato. Per Spalletti andrei anche in guerra".

Come vede le tre sfide in 17 giorni che attendono Milan e Napoli?

"Gli azzurri hanno mostrato una superiorità evidente. Sento dire che le altre hanno sprecato tanto, ma il Napoli è uno spettacolo e ha acquisito grande sicurezza. La Champions però è un’altra storia, sapere che se sbagli una partita sei fuori cambia le prospettive. Più che la maggiore tradizione rossonera nelle Coppe, credo sia questo l’elemento che potrà livellare una sfida in cui vedo comunque leggermente favorita la squadra di Spalletti. Sperando che poi ci sia una sfida italiana anche in semifinale. Il 19 aprile torno a Milano per vedere Inter-Benfica".