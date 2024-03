Ospite negli studi di 'Pressing', l'ex difensore dell'Inter Andrea Ranocchia ha parlato così degli allenatori avuti in carriera: "Ho avuto la fortuna di giocare all'Inter - ha esordito - anche se abbiamo cambiato tanti allenatori perché le cose non sono andate bene per diversi anni. Ho visto la differenza tra tanti allenatori bravi, pochi bravissimi e tanti che non riuscivano a dare niente anche se c'era talento nella squadra. La costruzione di una squadra vincente passa dal tempo e dal lavoro dell'allenatore che deve essere bravo a mixare giocatori d'esperienza e giovani".

Due battute anche sulla stagione dell'Inter fin qui: "In Champions non è andata bene la partita dell'andata, era una gara dominata che doveva finire con un punteggio molto più alto. Al ritorno l'Atletico ha giocato una grande partita, la squadra di Inzaghi anche, ma ai rigori hanno avuto ragione gli spagnoli. Se c'è qualcosa che i nerazzurri possono rimproverarsi è la gara d'andata", le sue parole.