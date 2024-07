Ralf Rangnick, ct della Nazionale austriaca, ha rivelato la sua ammirazione per Marko Arnautovic, e non solo dal punto di vista prettamente sportivo. Nelle dichiarazioni riportate da Spox.com, il tecnico del Team ne ha infatti elogiato la maturità umana: "Marko è maturato di nuovo come persona, come persona e come padre di famiglia. Abbiamo anche avuto una o due conversazioni sulla famiglia, su suo padre, su mio padre. Apprezzo Marko non solo come giocatore, ma anche come essere umano".

Nonostante l'età, per Rangnick Arnautovic ha ancora molto da dire: "È ancora abbastanza veloce. Forse non per fare l'esterno offensivo, ma sicuramente per fare l'attaccante centrale, anche perché ha tutte le qualità di cui un attaccante ha bisogno in quella posizione".

