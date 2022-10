Tuttosport pubblica oggi un'intervista a Rafaela Pimenta, la donna che ha ereditato da Mino Raiola il compito di portare avanti l'agenzia che oggi continua a rappresentare centinaia di calciatori. Si parla anche di Denzel Dumfries. "Professionista esemplare, vuole emergere, vuole giocare. Si programma gli obiettivi e li raggiunge: mi piace tantissimo come giocatore e mi piace la sua attitudine concreta e positiva. Pinamonti? Mi è piaciuto come ha affrontato quest’estate, Gli ho chiesto: qual è la tua ambizione? E lui non mi ha detto: voglio andare in Premier, ma mi ha detto: “Voglio andare in una squadra che mi vuole veramente e quindi che mi faccia giocare. io ho bisogno di giocare e dimostrare quello che valgo”. Era felice quando abbiamo chiuso con il Sassuolo, aveva un sorriso solare, perché sapeva che lì avrebbe avuto spazio. È un ragazzo molto saggio".