Le indiscrezioni su un accordo vicino tra Inter e Qatar Airways trovano conferme anche nelle ultime ore. Quest'anno la compagnia aerea dovrebbe affiancare Paramount+, ma non è da escludere che in futuro possa rimpiazzarlo anche nelle vesti di main sponsor: l'obiettivo del club, in quel caso, è di arrivare a mettere in cassa circa 25-30 milioni di euro all'anno.

Per ora QA entrerà come sponsor secondario, ma secondo TMW "non è detto, però, che sia l'unico fattore sul tavolo: la grande visibilità garantita da Paramount+ negli Stati Uniti è un altro elemento tenuto in considerazione dalle parti di Viale della Liberazione. E l'idea potrebbe essere di mantenere entrambe le sponsorizzazioni nella prossima stagione, con la piattaforma in un ruolo diverso da quello attuale".

