77' - Check del VAR in corso, forse per un fuorigioco. Poi il gol viene convalidato.

90' - Gosens ferma Belotti lanciato in avanti, giallo per il tedesco.

92 ' - Massa ferma un contropiede dell'Inter per consentire i soccorsi per Camara, San Siro esplode.

96' - Colpo di testa di Gosens, Smalling manda in corner. Sale anche Handanovic ma l'azione non porta frutti.

Altro che riscossa: l'Inter di Simone Inzaghi cade ancora una volta in questo campionato, la quarta in otto partite, questa volta tra le mura amiche per mano dlla Roma. I giallorossi, che l'anno scorso con José Mourinho uscirono sconfitti tre volte in altrettante partite, regalano al loro allenatore relegato in tribuna una gioia incontenibile superando i nerazzurri per 2-1. Partita che certifica lo stato di smarrimento della squadra di Simone Inzaghi, che pure era partita bene trovandosi in vantaggio con il gol di Federico Dimarco. Ma dopo nove minuti, Paulo Dybala trova la rete del pareggio con una volée sulla quale Handanovic non appare irreprensibile. Ripresa a ritmi alti e colpi proibiti, finché è la Roma a pescare il jolly con l'irruzione di Chris Smalling che di testa infila la palla dove Handanovic non può arrivare certificando la vittoria capitolina e ponendo un ulteriore sigillo alla crisi dell'Inter. E all'orizzonte, ora, c'è il Barcellona...

53' - Skriniar si porta in avanti e appoggia per Lautaro, che prova un tiro giro mandando alto.

51' - Roma che manovra, cross spazzato da Asllani.

49' - Tenaglia su Dzeko che non riesce a controllare un buon pallo

47' - Segnaliamo che sono 75.349 gli spettatori oggi a San Siro, impianto sold out.

-----

19.04 - Calcio d'inizio della ripresa per l'Inter: PARTITI!

19.02 - Le squadre rientrano in campo.

INTERVALLO - Primo tempo che lascia l'amaro in bocca per gli sviluppi. L'Inter parte bene, trova la rete del vantaggio con Edin Dzeko fermato però in fuorigioco, poi riesce a spaccare la partita con Dimarco che beffa con un rasoterra un Rui Patricio goffo. Nove minuti dopo, però, Samir Handanovic si fa nettamente sorprendere dalla volée di Dybala che vale il pareggio al primo vero tiro in porta avversario.

-----

47' pt - L'arbitro fischia la fine, squadre negli spogliatoi. Inter e Roma a riposo sull'1-1.

46' pt - Sono 75.389 gli spettatori presenti, tutto esaurito a San Siro.

45' - Barella toccato duro resta a terra dolorante, Massa non interviene e Cristante va anche a dirgli qualcosa. Un minuto di recupero.

44' - Il pareggio ha dato vigore alla Roma che ora gestisce la situazione, costringendo Skriniar ad un frettoloso rinvio in corner.

39' - Pareggia la Roma con Dybala! Cross di Spinazzola e l'argentino colpisce al volo, Handanovic la tocca ma si mette la palla nella propria porta.

39' - Incredibile abbaglio di Massa: Pellegrini compie fallo su Dumfries ma l'arbitro lascia correre, consentendo ai giallorossi di colpire tre volte in porta prima di fermare il gioco perché l'olandese ha perso lo scarpino.

37' - Ancora Dimarco protagonista di un ottimo recupero, con Dumfries che poi guadagna un corner.

35' - Si scuote la Roma che reclama un corner su conclusione di Pellegrini.

34' - Negato angolo a Dzeko.

IL GOL DI DIMARCO: Lampo di Barella che servito da Calhanoglu riesce ad appoggiare per Dimarco che colpisce male ma trova la complicità di un goffo Rui Patricio che tocca quel tanto che basta per mandare la palla in porta.

30' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!!! FEEEEEEEEEEDEEEEEEEEEEEERIIIIIIIICOOOOOOOOOOOOO DIIIIIIIIMAAAAAAAAAAAAAAARCOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

29' - Ci prova addirittura da poco olte metà campo Asllani, palla fuori.

28' - Adesso l'Inter pare aver tolto il piede dall'acceleratore, tenendo palla senza troppa convinzione.

26' - Ancora possesso palla nella propria metà campo dell'Inter.

22' - Mani di Calhanoglu, punizione dai 22 metri per la Roma senza esito.

21' - Calhanoglu dalla distanza, palla fuori non di molto. Pericolo Inter.

20' - Lancio di Barella troppo lungo per Calhanoglu, Rui Patricio c'è.

19' - Acerbi prova a svettare su corner, ma manda la palla diretta in fallo laterale.

18' - Inter che giostra il pallone, sin qui meglio i nerazzurri. Poi tiro di Calhanoglu che rimbalza su Lautaro Martinez.

14' - Cross di Spinazzola, controllato senza problemi da Handanovic.

14' - Tiro senza pretese di Dybala, pallone ampiamente fuori.

12' - Attenzione, gol annullato: il VAR ravvisa un fuorigioco.

11' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! EDIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNN DZEEEEEEEEEEEEEEEEEKOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

8' - Dybala riesce a recuperare un pallone e innescare un contropiede, ma il pallone in mezzo non trova compagni pronti.

6' - Duello Spinazzola-Dumfries, l'olandese tocca per ultimo in fallo laterale.

4' - Lautaro anticipa tutti sul primo palo e va di testa, Rui Patricio blocca.

3' - Fallo su Dumfries, subito Massa circondato dai giocatori della Roma.

3' - Incomprensione Acerbi-Dimarco sul lancio del difensore, poi l'Inter recupera palla.

1' - La Curva Nord intona il suo coro per Mourinho, dopo aver incitato Inzaghi. I romanisti si sono esibiti nel coro 'Roma, Roma, Roma':

----

18.00 - Tocca alla Roma aprire le danze col calcio d'inizio: PARTITI!

17.58 - Handanovic e Pellegrini davanti a Massa per il sorteggio.

17.57 - Inter e Roma entrano in campo per il pre-partita.

17.54 - Sugli schermi di San Siro viene trasmesso un video messaggio di ricordo per Giancarlo Beltrami e Bruno Bolchi, scomparsi in settimana. Al momento della lettura delle formazioni, qualche fischio per Inzaghi dal settore romanista.

17.44 - Il campione del mondo di pallavolo Alessandro Michieletto, grande tifoso interista, riceve una maglia speciale dell'Inter sul prato di San Siro.

17.43 - Lascia il campo anche l'Inter. Asllani viene catechizzato da uno degli assistenti di Simone Inzaghi.

-----