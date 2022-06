La decima coppa del campionato Primavera ieri è arrivata a casa, portata da capitan Mattia Sangalli nella sala trofei interista ubicata nell'head quarter di Viale della Liberazione. Lì, ad accoglierla c'era tutto lo stato maggiore del club che ha riservato grandi complimenti ai neo campioni d'Italia Under 19 guidati al trionfo da Cristian Chivu.

Si parte dagli elogi di Beppe Marotta: "Vi riporto anche i complimenti e il ringraziamento del presidente Steven Zhang e della Proprietà. Come ben sapete il compito del Settore Giovanile non è solo quello di vincere ma di costruire degli uomini che siano il futuro del domani. La vittoria è qualcosa che si ottiene con sacrifici, con abnegazione, allenamento duro quindi portare questo trofeo qui è motivo d’orgoglio e lo è doppiamente perché rappresenta il decimo scudetto conquistato e questo è un fiore all’occhiello perché nessuna società in Italia ha ottenuto nell’ambito del campionato Primavera 10 vittorie. Da parte nostra va un ringraziamento a tutti voi ma anche a tutti quelli che vi aiutano e vi supportano nella vostra crescita, quindi il ringraziamento va agli allenatori, alla parte medica che è rappresentata dal Dottor Piero Volpi, mister Chivu che ho già ringraziato in altre occasioni e che stato veramente uno degli artefici di questa vittoria, così come gli allenatori delle annate precedenti come Armando Madonna e Stefano Vecchi. Se siete arrivati qui è merito di tutte le componenti societarie, Roberto Samaden e tutti quelli che vi hanno aiutato".

Poi tocca al vicepresidente Javier Zanetti: "Avete dimostrato grande senso di appartenenza, ma conoscendo Cristian Chivu, Roberto (Samaden, ndr) e tutti quelli che lavorano con voi non avevo nessun dubbio. Indossate una maglia che va sempre onorata per la storia che ha. Come ha detto il CEO Sport Marotta, il Settore Giovanile per noi è molto importante soprattutto per trasmettere i valori del calcio che ci rappresentano, per questo vi faccio i complimenti per il lavoro che avete fatto con tanto sacrificio e umiltà attraversando le difficoltà e sapendovi rialzare come nella partita contro il Cagliari, una gara incredibile. Complimenti a voi squadra, a Cristian, allo staff e a tutte le persone che hanno reso possibile questo successo".