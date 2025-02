Era il 4 aprile 2002 e l'Inter affrontava al Meazza il Feyenoord, nell'andata delle semifinali di Europa League. Un mese dopo si sarebbe consumato il drammatico 5 maggio, ma la prima delusione per i tifosi arrivò nel doppio turno con gli olandesi, prossimi avversari dei nerazzurri negli ottavi Champions League. Quel giorno di 23 anni fa la squadra allenata da Hector Cuper perse davanti al proprio pubblico 0-1, a causa di un autogol di Ivan Cordoba. Curiosità: in porta non c'era il titolare Francesco Toldo, bensì Alberto Fontana, un po' come accadrà anche a Rotterdam con Josep Martinez titolare invece di Yann Sommer.

Nella partita di ritorno l'Inter arrivò al De Kuip con tutte le intenzioni di ribaltare la sconfitta dell'andata, ma l'inzuccata di Pierre van Hoijdonk e il tap-in Jon Dahl Tomasson (futuro attaccante del Milan) sbilanciarono notevolmente l'esito del confronto già nel primo tempo. Eppure i nerazzurri non si arresero, riuscendo con un sinistro sotto la traversa di Cristiano Zanetti (83') e un rigore di Mohamed Kallon (89') a pareggiare, meritandosi un finale di partita in cui avrebbero potuto addirittura, grazie alla regola dei gol in trasferta, raggiungere la qualificazione. Niente da fare, a passare il turno furono gli olandesi guidati da Bert van Marwijk, che poi giocarono sul loro campo la finale di Europa League contro il Borussia Dortmund, vincendola 3-2.

Nel doppio confronto contro l'Inter, in campo nel Feyenoord c'era anche Robin van Persie, nuovo allenatore del club del popolo (De club van het volk) al posto di Pascal Bosschaart che a sua volta aveva sostituito ad interim, eliminando il Milan ai playoff di Champions League, Brian Priske. Altra curiosità, a proposito di Milan: in campo in quell'Inter che venne eliminata nell'ultimo precedente con gli olandesi e che poi avrebbe perso lo Scudetto il 5 maggio c'era anche Sergio Conceiçao (titolare all'andata, subentrato a Clarence Seedorf al De Kuip), attuale tecnico rossonero.

