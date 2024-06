Nell'ultimo quarto della partita persa contro i Paesi Bassi, Piotr Zielinski ha chiesto il cambio al ct della Polonia Michal Probierz a causa di un problema muscolare. A spiegare cosa è successo e a rassicurare i tifosi polacchi è lo stesso giocatore: "Non ho problemi. Mi sentivo semplicemente molto stanco nei bicipiti. Prima avevo dimostrato che avevo ancora cinque minuti, ma nell'azione successiva volevo accelerare e ho sentito qualcosa. Sapevo che dovevo rallentare perché non succedesse qualcosa", ha raccontato il neo interista in zona mista. La testata Przegląd Sportowy Onet ha deciso di chiedere informazioni su questo problema a una persona vicina allo staff della nazionale polacca. "Dovrebbe essere tutto ok", la risposta. Confermata anche dallo stesso ct che ha ribadito che le condizioni del giocatore sono buone.

Zielinski ha anche commentato l'andamento dell'incontro: "Per noi è stata sicuramente una bella partita. Abbiamo alzato l'asticella per gli olandesi. Non so se se lo aspettassero o no. Hanno visto i nostri ultimi incontri, quindi erano decisamente preparati al fatto che non sarebbe stato così facile. Questa partita lo ha dimostrato. È stata una grande prova, sicuramente hanno faticato tantissimo in campo per ottenere questi tre punti. Ci sono tanti aspetti positivi, mancano ancora due partite. Una vittoria può darci la possibilità di continuare in questo cammino. Con l'Austria possiamo vincere e faremo di tutto affinché ciò accada. Lavoriamo bene come squadra e penso che abbiamo le capacità sufficienti per affrontare gli austriaci o qualsiasi altra squadra. Inoltre crediamo che Robert Lewandowski tornerà in piena forma e vinceremo contro l'Austria".

