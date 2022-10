Domenica speciale per Lorenzo Pirola, che probabilmente verrà confermato al centro della difesa da Davide Nicola nel lunch match contro l'Inter. L'occasione per tornare a calcare il manto erboso del Meazza, ma anche per fugare definitivamente il malumore per uno scarso impiego.

Dopo la partita di Coppa Italia contro il Parma, infatti, il difensore cresciuto nelle giovanili nerazzurre era stato accantonato dal tecnico dei campani. Poi, complici alcuni infortuni, l'esordio dal primo minuto contro il Verona domenica scorsa e una prestazione che gli ha fatto guadagnare punti agli occhi di Nicola. Contro Lautaro Martinez ed Edin Dzeko sarà un altro banco di prova significativo, soprattutto in vista di gennaio quando stava montando l'ipotesi di un trasferimento (più di un club aveva già bussato alla sua porta).