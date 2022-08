Andrea Pinamonti, attaccante dell'Inter passato al Sassuolo in questa finestra di mercato con la formula del prestito con obbligo di riscatto, si è presentato al suo nuovo club in conferenza stampa. "Sono contento di essere qua, sono stato cercato a lungo dal Sassuolo e mi rende orgoglioso per fare una grande stagione insieme - le sue parole -. È motivo di grande orgoglio essere qua perché il Sassuolo punta tanto sui giovani e penso che sia una tappa che può darmi tanto come spero che io possa dare tanto alla società. Ho girato tanto ma è un vanto per me, sono sicuro che anche Sassuolo mi potrà dare tanto, l'obiettivo è cercare di mantenere quanto fatto l'anno scorso e migliorare".

Pinamonti parla anche della sua lunga parentesi in nerazzurro. "Io all'Inter dovrò sempre dire grazie perché è una squadra che mi ha accolto quando avevo 14 anni e non posso recriminare nulla. È un dato di fatto che non ho avuto grandi occasioni per dimostrare lì, ma non ce l'ho con loro - continua -. Il fatto di essere qua può essere un trampolino di lancio per arrivare in una big ma ora penso a fare bene qui, poi in futuro si vedrà".