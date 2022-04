"Non si può non essere emozionati dopo una partita del genere, una doppietta e tre punti che valgono veramente tanto. L'emozione non manca". Parole e musica di Andrea Pinamonti, man of the match del Castellani con la doppietta che ha permesso all'Empoli di battere 3-2 il Napoli. Le sue parole a DAZN.

Hai segnato due doppiette contro squadre campane, Salernitana e Napoli.

"Non m'interessa niente contro chi faccio gol, l'importante era vincere".

Cosa vuol dire questa vittoria?

"Vuol dire tantissimo. Vedevamo che facevamo ottime partite ma i risultati non arrivavano, nello spogliatoio cominciava ad esserci un po' malumore perché nel calcio è così. Tutti vogliono fare punti, vincere dopo tanto tempo è straordinario".