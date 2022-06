L'assenza di Ivan Perisic dai convocati della Nazionale croata una sorta di defezione politica per permettere al giocatore di firmare col Tottenham? A questa domanda provocatoria, Vedran Corluka, assistente di Zlatko Dalic alla guida dei Vatreni, risponde per le rime nella conferenza stampa della vigilia della gara contro l'Austria: "La Croazia è una nazionale seria. Non permette che si giochi con la sua immagine e con le sciocchezze di cui hai parlato. Ivan Perisic è infortunato ed è andato a Londra per firmare col Tottenham da infortunato. Marcelo Brozovic, quando non era qui, era assente per infortunio. In due settimane, durante i lavori della Nazionale, l'infortunio è stato guarito e ha poi giocato con l'Inter. La Croazia non permette a nessuno di prenderla in giro. Non prima, non ora, non in futuro".