Intervenuto a Radio Sportiva, l'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini ha lanciato un breve e provocatorio consiglio a Steven Zhang e famiglia: "Se l'Inter dovesse vincere la finale di Champions League, non so come si comporterebbe Steven - ammette -. Potrebbe vendere o meno. Se fossi al suo posto, io venderei la società. Lo dico perché, una volya raggiunto il massimo con una vittoria, vittoria assolutamente auspicabile, passerei la mano. Però non si sa".

