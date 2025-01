Dopo Simone Inzaghi, è Benjamin Pavard ad arrivare nella postazione di Inter TV per offrire le sue impressioni su Inter-Monaco di domani: "E' l'ultimo match della prima fase della Champions, sappiamo quanto sia importante - le parole del francese -. Giocheremo contro una grande squadra, ma saremo in casa dove avremo il supporto dei nostri tifosi. Daremo il massimo come facciamo sempre, cercando di fare tutto il possibile per vincere".

Servirà uno sforzo maggiore della difesa per contrastare il forte attacco dei vostri avversari?

"Sì, sappiamo che loro hanno davvero degli ottimi giocatori in attacco. Segnano molto, quindi dovremo stare attenti e giocare come facciamo abitualmente. Se saremo solidi difensivamente, sono sicuro che vinceremo".

