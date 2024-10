Intervistato in esclusiva dal giornalista Gian Luca Rossi prima di Inter-Stella Rossa, Goran Pandev ha provato a spiegare il segreto dietro al trionfo del Triplete 2010, proiettandosi successivamente sulle ambizioni della squadra di Simone Inzaghi per questa stagione: "Indossare questa maglia ti richiede di vincere in tutte le competizioni. Poi noi eravamo una squadra forte, sapevamo già cosa fare, ovvero vincere anche giocando male. L'Inter di oggi è una squadra fortissima, penso che possa vincere tutte e tre le competizioni".

E' difficile ripetersi dopo aver vinto lo scudetto?

"Non lo so, per me l'Inter è la squadra più forte d'Italia, quindi la favorita. Ha una rosa ampia, può arrivare in fondo a tutte le competizioni. Non è facile perché gli avversari danno il 100% e oltre, tutti vogliono battere l'Inter".

Come vedi Thiago Motta alla Juve e Conte al Napoli?

"Thiago l'ho avuto anche come allenatore a Genova, è un ragazzo molto forte a livello di testa. E' uno diretto, sta facendo un grandissimo lavoro e non era scontato. Però è sempre difficile vincere, ha sempre l'Inter davanti. Quanto al Napoli, è un vantaggio quando hai solo una partita da preparare a settimana. Poi hanno Conte, uno abituato a vincere. Può dare fastidio all'Inter, che rimane la più forte".

Pronostico sulla Serie A.

"E' brutto farlo ora. Spero vinca il migliore, che per me è l'Inter. Ma devo essere scaramantico, ci sono ancora tante partite da giocare".

QUI IL VIDEO INTEGRALE

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!