Di fondamentale importanza nello scacchiere dell'Inter. La notizia era nell'aria, ora è ufficiale: Hakan Calhanoglu è stato inserito nei 30 candidati al Pallone d'Oro. Un riconoscimento sicuramente importante per il centrocampista turco, che ha migliorato tantissimo la fase difensiva, incrementando la rapidità nella gestione della manovra. Una diga in mezzo in entrambe le due fasi. Stanno uscendo via via i calciatori presenti nella lista dei top 30.

Pochi istanti dopo è arrivata la comunicazione, ovviamente attesissima, dell'inserimento nei 30 in lizza per il premio individuale più ambito per un calciatore, anche di Lautaro Martinez, leader, capitano e trascinatore del Biscione.

LA LISTA COMPLETA

Emiliano Martinez (Manchester City/ARG)

Federico Valverde (Real Madrid/URU)

Phil Foden (Manchester City/ENG)

Ruben Dias (Manchester City/POR)

Jude Bellingham (Real Madrid/ENG)

Erling Haaland (Manchester City/NOR)

Nico Williams (Athletic Club/ESP)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen/SWI)

Artem Dovbyk (Girona-Roma/UKR)

Toni Kroos (Real Madrid/GER)

Mats Hummels (Borussia Dortmund-Roma/GER)

Martin Odegaard (Arsenal/NOR)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/GER)

Dani Olmo (Lipsia-Barcellona/ESP)

Vinicius (Real Madrid/BRA)

Harry Kane (Bayern Monaco/ENG)

Rodri (Manchester City/ESP)

Vitinha (Paris Saint-Germain/POR)

Declan Rice (Arsenal/ENG)

Cole Palmer (Chelsea/ENG)

William Saliba (Arsenal/FRA)

Hakan Çalhanoğlu (Inter/TUR)

Bukayo Saka (Arsenal/ENG)

Lamine Yamal (Barcellona/ESP)

Dani Carvajal (Real Madrid/ESP)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain-Real Madrid/FRA)

Ademola Lookman (Atalanta/NGA)

Antonio Rudiger (Real Madrid/GER)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ESP)

Lautaro Martinez (Inter/ARG)