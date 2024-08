L'Independiente Rivadavia esce sconfitta da Córdoba nel match contro il Talleres, ma a tenere banco tra i due club è anche il mercato. In particolare resta da decifrare la situazione di Tomas Palacios, non convocato dal tecnico Martín Cicotello per lo scontro diretto tra le due squadre che hanno si contendono il suo cartellino e che trattano la cessione all'Inter: "Il motivo per cui Palacios non è stato convocato oggi è la sua situazione contrattuale, un suo possibile trasferimento. Per questo oggi non lo abbiamo", ha spiegato il tecnico de La Lepra nella conferenza stampa post partita.

In Argentina assicurano che per il trasferimento del giocatore in nerazzurro mancano i dettagli, con una probabile offerta da 6 milioni di euro che potrebbe essere decisiva per arrivare al classe 2003. L'Inter non è comunque l'unico club interessato a Palacios (su di lui ci sono accesi i radar da Germania, Spagna e Inghilterra), ma sembra comunque essere molto avanti nella trattativa.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!