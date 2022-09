"Onestamente non mi aspettavo di essere così in alto, mi aspettavo sicuramente di partire forte. Stiamo lavorando tanto fin dal primo giorno, quindi giochiamo come ci alleniamo e i risultati si vedono". Lo dice Daniele Padelli, ex Inter e oggi vice di Silvestri nell'Udinese. "Sottil? Sicuramente un piccolo aiuto può essere stato il fatto di conoscere già Udine - spiega il portiere a Sky -. Questa è una società che ti mette a disposizione tutto per fare bene, noi dobbiamo solo pensare a lavorare. Il mister si è calato subito nella realtà e ha aiutato tutti noi a farlo. Deulofeu? Fa parte della categoria dei grandi calciatori ai quali si può concedere tutto. Gli sta mancando solo il gol, ma se continua così prima o poi arriverà, magari quando ne avremo più bisogno di adesso".