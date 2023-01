La scelta di lasciare temporaneamente l'Inter per trasferirsi in Olanda presa da Gaetano Oristanio due estati fa sta dando i suoi frutti. A raccontarlo è lo stesso fantasista classe 2002, protagonista di un'intervista con Sportweek: "Venire al Volendam mi è servito tantissimo - le sue parole -. All'estero concedono molta più fiducia ai giovani, che in campo sono liberi di provare e sbagliare".

Nel corso della chiacchierata con i giornalisti del settimanale della Gazzetta dello Sport, l'ex canterano nerazzurro ha ricordato anche un episodio capitato sui campi della Pinetina quando si allenava con la prima squadra: "Salto secco Godin in partitella, un momento dopo un calcione mi stende. Vedo lui davanti a me che mi fissa; mi rialzo senza parlare".