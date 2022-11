Dopo il caso scoppiato nella mattinata di ieri, con l'assenza a sorpresa dalla squadra titolare del Camerun nel match contro la Serbia, poi spiegata dalla Fecafoot come sospensione temporanea per motivi disciplinari, André Onana prende la parola su Instagram per fornire la sua versione dei fatti spiegando le ragioni della decisione di lasciare il Qatar e, quindi, il Mondiale: "Voglio esprimere il mio affetto per il mio Paese e per la ma Nazionale - l'incipit del messaggio scritto dal portiere interista -. Ieri non mi è stato permesso di scendere in campo per aiutare il Camerun, come faccio sempre, per raggiungere l'obiettivo. Mi sono sempre comportato nella maniera appropriata per guidare la squadra al successo.

Ho fatto tutti gli sforzi e messo tutta l'energia per trovare delle soluzioni alla situazione che un giocatore spesso sperimenta, ma non c'è stata volontà dall'altra parte. Certe cose sono difficili da digerire. Comunque, rispetto sempre e supporto le decisioni delle persone in carica per portare al successo la squadra e il Paese.