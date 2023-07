"Non avrei mai immaginato che un addio sarebbe stato così duro. Un anno fa sono diventato Nerazzurro, in tanti mi dicevano che questo club e questa città avevano qualcosa di speciale. Ora posso confermarlo". Inizia così il post che Andrè Onana ha pubblicato sui social per salutare il pubblico nerazzurro.

"Nei miei primi giorni da Nerazzurro ho capito che questa è una famiglia, che essere dell’Inter è davvero un modo di comprendere e vivere la vita. Mi sono innamorato di San Siro, della curva e della città - le sue parole -. Adesso è il momento di affrontare un nuovo viaggio, a Manchester. Lo faccio con grande entusiasmo, ma sapendo che mi mancherai, Inter. Provo eterna gratitudine per tutti gli interisti. Rendono fantastico questo club., ma ora è il momento di affrontare nuove sfide e tifare a distanza. I giocatori vanno e vengono, ma la società resta sempre e l’Inter è al di sopra di tutto e di tutti".