Espulso dopo il rigore di Lautaro Martinez che ha regalato all'Argentina la semifinale del Mondiale a discapito della sua Olanda, Denzel Dumfries non ha voluto spiegare cosa è realmente successo in quei momenti di tensione vicino al cerchio di centrocampo: "Olanda-Argentina è una partita accesa, in cui sai che ci saranno degli screzi - le parole riportate da Voetbal International -. Ci sono state provocazioni reciproche, da parte mia come da parte loro. Non mi piace puntare il dito contro gli altri giocatori, ma avevo le mie ragioni. Non so se è stata una cosa intelligente... Ma è successo qualcosa che mi ha fatto reagire così".