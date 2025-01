Due punti persi che fanno male. Perché l'Inter non riesce a risolvere nemmeno quest'anno il rebus Bologna, capace di imporre il secondo 2-2 consecutivo ai nerazzurri a San Siro al termine di una gara elettrica, dove la formazione di Vincenzo Italiano, va detto, gioca la sua partita gagliarda. Dopo essersi portata avanti con il gol di Santiago Castro, la squadra felsinea riesce ad assorbire i due colpi sganciati da Denzel Dumfries e Lautaro Martinez e nella ripresa riesce a mettere il guinzaglio ai nerazzurri trovando il 2-2 con la fortunosa carambola trovata da Emil Holm il cui tiro rimpalla su Matteo Darmian prima di infilarsi alle spalle di Yann Sommer bravo anche a salvare il risultato in qualche circostanza. La reazione nerazzurra non è incisiva come si vorrebbe e alla fine i rossoblu possono festeggiare. Per l'Inter una chance sprecata e piani per il vertice che vanno rivisti, ora che il Napoli è a tre punti e di gare da recuperare ne resta una. Arbitraggio di Luca Pairetto negativo, nel finale si scatena la rabbia dell'Inter.

IL TABELLINO

INTER-BOLOGNA 2-2

MARCATORI: 15' Castro (B), 19' Dumfries (I), 46' pt Lautaro Martinez (I), 64' Holm (B)

INTER: 1 Sommer; 36 Darmian (69' 28 Pavard), 6 De Vrij, 95 Bastoni (83' 17 Buchanan); 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani (69' 16 Frattesi), 7 Zielinski, 32 Dimarco (69' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez (74' 99 Taremi).

In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Arnautovic, 15 Acerbi, 42 Palacios, 52 Berenbruch, 53 Topalovic, 54 Zanchetta.

Allenatore: Simone Inzaghi.

BOLOGNA: 1 Skorupski; 2 Holm (76' 29 De SIlvestri), 31 Beukema, 15 Casale, 22 Lykogiannis; 8 Freuler, (87' 5 Erlic), 6 Moro (67' 18 Pobega); 7 Orsolini, 21 Odgaard (67' 19 Ferguson), 11 Ndoye; 9 Castro (87' 24 Dallinga)

In panchina: 23 Bagnolini, 34 Ravaglia, 3 Posch, 14 Iling-Junior, 30 Dominguez, 33 Miranda, 80 Fabbian, 82 Urbanski.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

Arbitro: Pairetto. Assistenti: C. Rossi - Mokhtariv. Quarto ufficiale: Bonacina. VAR: Meraviglia. Assistente VAR: Mazzoleni.

Note

Spettatori: 63.074

Ammoniti: Inzaghi (I)

Corner: 3-3

Recupero: 1°T 2', 2°T 4'.

RIVIVI IL LIVE

94' - Fischia Pairetto, rien ne va plus a San Siro! Il Bologna torna a casa con un punto costringendo sul 2-2 l'Inter al termine di una gara clamorosa. Proteste di Inzaghi contro Pairetto dopo il triplice fischio.

93' - Scontro Ferguson-Frattesi, per Pairetto è fallo del nerazzurro. La panchina nerazzurra esplode.

92' - Brutto traversone di Barella, palla che si spegne sul fondo.

91' - Errore di Carlos Augusto, palla regalata al Bologna.

90' - Saranno quattro i minuti di recupero.

89' - Buchanan punta De Silvestri ma si incarta da solo, finendo col perdere il pallone.

87' - Doppio cambio nel Bologna, con Inzaghi che va a recriminare con Italiano: Dallinga per Castro, Erlic per Freuler.

87' - Pavard si ferma vedendo Castro a centrocampo a terra, dopo qualche istante mette la palla fuori per permettere il cambio.

85' - Tiro velleitario dalla distanza di Castro, palla che finisce in curva.

84' - Thuram sfonda scappando via di potenza a Casale, poi mette in mezzo dove Taremi va troppo soft sul pallone.

83' - Ultimi minuti per Buchanan al posto di Bastoni.

80' - Grande chance per Taremi servito da Thuram, controllo difficile dell'iraniano anticipato da Lykogiannis.

78' - Completamente da dimenticare la conclusione di Orsolini, palla fuori dall'altro lato.

77' - Duello Bastoni-Castro, Pairetto ci pensa poi fischia fallo e punizione per il Bologna.

76' - Fuori l'autore del gol del 2-2 Holm, in campo De Silvestri.

75' - Taremi recupera un pallone servito da Frattesi poi prova il cross morbido, bloccato da Skorupski in presa alta.

74' - Tocca a Taremi, che prende il posto di Lautaro.

73' - Arriva il primo giallo del match: è per Inzaghi, colto fuori dall'area tecnica. Era diffidato.

70' - Prime mosse per Inzaghi, e sono ben tre: Frattesi per Asllani, Carlos Augusto per Dimarco, Pavard rileva Darmian.

68' - Recupero di Castro su Asllani, palla ad Orsolini che punta De Vrij e calcia trovando Sommer pronto alla respinta.

67' - Holm ci prende gusto e tira dalla distanza, palla fuori. Primi cambi per il Bologna: Pobega prende il posto di Moro, dentro Ferguson per Odgaard.

64' - Holm trova il gol del 2-2! Orsolini controlla un pallone spizzato male da Dimarco e trova a rimorchio lo svedese che calcia di potenza, trova due carambole e infila Sommer. Nasce tutto da un'azione di rimessa.

64' - Bologna che guadagna metri, Inter un po' schiacciata.

62' - Buttato alle ortiche il corner, Dimarco e Zielinski non si intendono e regalano un rinvio al Bologna.

60' - Partita che non conosce soste: tiro di Lautaro, Skorupski manda in corner.

60' - Odgaard lancia Orsolini che in un primo tempo sorprende Bastoni, bravissimo poi a recuperare e strappargli via la sfera.

59' - Inzaghi va a recuperare un pallone e ha qualcosa da ridire contro Holm, Pairetto va a tranquillizzarlo.

57' - Inter che esce benissimo in ripartenza con Barella che serve Dumfries che vince il duello in velocità con un avversario ma poi sbaglia il controllo.

55' - Barella appoggia per Dimarco che calcia nello spazio, la palla sibila a pochi centimetri dal palo destro.

53' - Affondo di Lautaro che viene atterrato al limite dell'area, Pairetto lascia proseguire poi dopo il tiro di Thuram fischia la punizione.

52' - Odgaard prova la folgore dalla distanza, Sommer legge la traiettoria senza problemi e para con grande sicurezza.

50' - Grande transizione dell'Inter, palla che viaggia in verticale fino all'assist perfetto di Dimarco per Thuram anticipato da Skorupski.

47' - Sommer manda oltre la traversa con un gran riflesso un tiro di Orsolini che però parte in netto fuorigioco.

-----

21.51 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

21.49 - Squadre che tornano in campo per l'inizio del secondo tempo.

HALFTIME REPORT - Partita trappola si temeva per l'Inter e partita trappola sin qui è stata. Perché il Bologna getta subito la maschera e nei primi quindici minuti imbriglia l'Inter, capitalizzando la superiorità col tocco di Santiago Castro che vale il vantaggio felsineo. L'Inter reagisce subito, impatta con Denzel Dumfries e per diversi minuti mette all'angolo gli avversari che però escono bene e si rifanno pericolosi. Ma proprio poco prima che un Pairetto sin qui molto permissivo fischi la fine, Lautaro riceve da Dimarco un cioccolatino solo da scartare e inzuppare nella porta di Skorupski: San Siro torna a urlare il nome del Toro per una rete fondamentale.

------

48' pt - Finisce qui il primo tempo: proprio a ridosso del gong, Lautaro trova la rete che permette all'Inter di andare al riposo sul 2-1.

IL GOL DI LAUTARO: Ribaltamento da manuale dell'Inter, con tre passaggi Thuram, Zielinski e Dimarco orchestrano l'azione col cross per il Toro che da due passi non può sbagliare e non lo fa. San Siro esplode in un urlo di gioia incontenibile.

46' pt - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZ!!!

45' - Altro pallone recuperato da Moro a ridosso dell'area, poi cross per Casale che colpisce male mandando fuori sull'intervento di Zielinski. Un minuto di recupero.

44' - Ndoye temporeggia aspettando forse la tamponata di Lautaro che arriva. Punizione per il Bologna anche se Inzaghi protesta.

42' - Ancora Lautaro a terra, stavolta spintonato da Casale.

39' - Ancora Bologna: Orsolini stoppa e serve Castro che chiuso da due difensori calcia colpendo l'esterno della rete.

38' - Sommer toglie dalla porta un colpo di testa a botta sicura di Odgaard, gran parata dell'elvetico.

38' - Primo corner del match per il Bologna, mentre Lautaro è a terra colpito duro da Odgaard.

37' - Altro pericolo con Ndoye che crossa, De Vrij chiude bene. Poi grande Bastoni che arpiona la palla in scivolata e prende fallo.

35' - Torna vivo il Bologna: Ndoye approfitta dell'assenza di Dumfries, punta Barella e calcia di potenza, mandando alto.

35' - Bella palla di Zielinski per Dimarco che affretta troppo il cross, Beukema anticipa.

32' - Skorupski comincia con le perdite di tempo, i tifosi e soprattutto Pairetto non gradiscono.

31' - Stavolta Lautaro va di testa sul cross di Asllani, palla troppo debole per impensierire Skorupski.

30' - Thuram si inventa un aggancio di qualità superiore tra due avversari, poi col suo fisico si fa valere ancora prima di mettere per Lautaro che di prima intenzione manda fuori di nulla.

28' - Gran recupero di Barella a metà campo, poi il 23 nerazzurro prova un cross difficile per Lautaro anticipato dalla difesa.

27' - Thuram prova il cross per Lautaro, Skorupski esce praticamente a metà dell'area di rigore per respingere coi pugni.

25' - Insiste l'Inter: Lautaro appoggia per Dimarco che di prima intenzione calcia strozzando un po' troppo la conclusione che finisce fuori.

23' - Asllani in posizione ideale per lo sparo non si fida e scarica su Dumfries che invece fa l'opposto e calcia un rasoterra facile per Skorupski, ignorando la possibilità dell'uno-due col compagno.

23' - E siamo a quattro gol segnati sin qui da Dumfries, pistone infaticabile della formazione nerazzurra.

IL GOL DI DUMFRIES: Autoscontro a metà campo con Pairetto che giustamente lascia proseguire non ravvisando fallo di Bastoni su Odgaard, Thuram raccoglie palla e si propone in una accelerata delle sue. Chiuso da Casale, scarica su Dimarco che calcia trovando l'opposizione di Skorupski. Ma sul tap-in l'olandese non si fa pregare e insacca.

19' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRR!!! DEEEEEEEEEEEEEEEENZEEEEEEEEEEEEEEEELLLLL DUUUUUUUMFRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS!!!

15' - Vantaggio del Bologna! Castro! Il Toto mette il piede sul tiro di controbalzo di Moro spiazzando Sommer. Anticipato di un nulla De Vrij.

14' - Progressione di Bastoni fino a ridosso dell'area rossoblu, poi il difensore perde il contatto col pallone.

12' - Dimarco si lancia sul filo del fuorigioco, poi mette in mezzo un pallone sul quale nessuno può arrivare.

9' - Palo del Bologna! Errore in uscita di Zielinski, palla consegnata a Moro che non ci pensa due volte e calcia: lo svizzero spizza quel tanto che basta per mandare la palla sul legno, aiutato anche da Bastoni.

8' - Asllani compie un errore in disimpegno, il Bologna recupera ma a rimediare ci pensa... Lautaro con un ottimo ripiegamento difensivo.

6' - Gestisce palla la formazione di Italiano, fino al recupero di Dumfries che rilancia l'Inter in avanti servendo Thuram che poi si impantana.

5' - Parecchi i tifosi bolognesi, che si fanno sentire.

2' - Prova a mettere in mezzo Odgaard, bel ripiegamento di Asllani che libera. L'azione si ribalta, Dumfries mette in area dove Thuram aggancia ma non riesce a controllare bene.

----

20.46 - Sarà il Bologna a battere il calcio d'inizio del match: PARTITI!

20.45 - Lautaro e Freuler davanti a Pairetto per il sorteggio.

20.42 - Inter e Bologna guadagnano il campo per il prepartita.

20.41 - Squadre pronte a entrare, saluti tra Ndoye e Sommer.

20.32 - Le due squadre sono tornate negli spogliatoi, a breve sarà calcio d'inizio a San Siro.

----

