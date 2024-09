Nelle ultime ore New York ha ospitato la 'Giornata dello Sport Italiano nel Mondo', evento andato in scena nello storico palazzo su Park Avenue, sede del Consolato Italiano. Tra i protagonisti tanti patron dei club di Serie A, tutti americani: da Stephen Pagliuca a Gerry Cardinale, passando anche per Alejandro Cano, Managing Director e Co-Head Europa per la strategia Global Opportunities del fondo statunitense Oaktree, ora alla guida dell'Inter.

"L’economia italiana è in crescita e ci sono grandi opportunità - ha esordito, da Boston, il co-patron dell’Atalanta Stephen Pagliuca - ma la Serie A deve fare un salto di qualità per tornare a essere la lega di riferimento nel mondo". Un pensiero condiviso anche da Cardinale: "Ci vuole una strategia più a lungo raggio che non si ferma alla vittoria di una partita". Cano e l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani sono invece intervenuti direttamente da San Siro, con il dirigente di Oaktree che, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha invece chiarito la posizione dell'Inter in merito alla questione del nuovo stadio: "Sappiamo che per competere con i top club europei uno stadio di proprietà è fondamentale", le sue parole.

