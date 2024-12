Dario Baccin torna in Sudamerica, alla ricerca di nuovi talenti. Dopo il viaggio in Argentina delle scorse settimane, dove soprattutto a Buenos Aires il vice ds nerazzurro ha potuto visionare le stelle del campionato locale, il nuovo appuntamento sarà per fine gennaio-inizio febbraio quando il dirigente dell’Inter volerà in Venezuela per il Sudamericano Sub-20, il torneo in programma dal 23/1 al 16/2. Come appurato da FcInterNews il vice DS si recherà dall’altra parte del mondo per visionare alcuni calciatori che già conosce, ma non si precluderà nulla, osservando dal vivo per la prima volta possibili sorprese.

Alla 'Copinha' Baccin potrà quindi ammirare nuovamente di persona talenti dal futuro avvenire come Franco Mastantuono, considerato a 17 anni un papabile cracque senza se e senza ma (e su cui ha messo gli occhi anche il Barcellona), ma anche giocatori meno conosciuti ai più per tentare eventualmente di replicare un colpo stile Tomas Palacios. L'Inter lavora già al futuro continuando il suo scouting a livello mondiale.

