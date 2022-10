58' - Alza bandiera bianca Christensen, entra in campo Piqué. Fischi per lui dai tifosi, memori di alcune sue uscite del 2010...

63' - Bel lancio di Bastoni per Dimarco che però non riesce a controllare il pallone, sporcato da Sergi Roberto.

67' - Pareggio del Barcellona con Pedri! Dembélé riesce a mettere in mezzo, Onana non riesce ad intervenire beffato dal salto di De Vrij e smanaccia lì dove arriva Pedri che da pochi metri infila.

73' - Perde palla Piqué, Barella recupera e serve Lautaro, anticipato in area da Garcia. Problemi alla gamba per De Vrij.

75' - Non ce la fa De Vrij, in campo Acerbi. Anche Darmian è colto da crampi e sarà rilevato da Dumfries. Entra anche Gosens per un fantastico Dimarco.

80' - Buona occasione per l'Inter, Barella mette in mezzo per Dzeko anticipato da Piqué prima che potesse colpire.

90' - Saranno otto i minuti di recupero. Var al lavoro per un possibile mani in area di Dumfries.

Una sofferenza, uno stringere i denti continuo, fino all'urlo liberatorio: l'Inter, data per spacciata da chiunque alla vigilia, tira fuori carattere e attributi e torna a casa con lo scalpo del Barcellona di Xavi Hernandez, uscito ancora una volta sconfitto da San Siro. Una vittoria incredibile, nata da una prestazione collettiva maiuscola della squadra di Simone Inzaghi, che ha saputo interpretare nel migliore dei modi tutti i momenti della partita. Trovando il colpo vincente nel recupero del primo tempo grazie alla staffilata di Hakan Calhanoglu servito da Federico Dimarco. Il secondo tempo è di strenua resistenza davanti a un Barcellona al quale però manca il guizzo vincente, di gol annullati, di possibili rigori, di chiusure difensive pregevoli, di crampi e sudore fino al delirio finale. Esulta Simone Inzaghi, esulta tutta l'Inter: serviva una scossa per non affondare, ancora una volta la sciabolata vincente la firma Calhanoglu.

48' - Nuovo cross di Dembelé, nuova clearance di Bastoni.

46' - Barella parte in contropiede, poi sbaglia a calibrare il passaggio per Correa. Che poi si allontana sull'assistenza di Lautaro.

-----

22.05 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

22.04 - Le due squadre rientrano in campo per l'inizio del secondo tempo.

INTERVALLO - Agnello sacrificale, almeno per il primo tempo, un bel niente. In questi primi 45 minuti di gioco, l'Inter decide di affrontare il ben più blasonato avversario occhi negli occhi, lasciandolo sfogare e contenendolo a dovere in difesa e poi provare ad approfittare degli spazi. Ne viene fuori una frazione di gioco dove le occasioni più importanti sono dei nerazzurri: dal siluro di Calhanoglu al possibile rigore per mani di Eric Garcia (ma con Lautaro in fuorigioco), alla rete di Correa annullata per offside fino al blitz in pieno recupero di Calhanoglu che sorprende tutti con una botta dai 16 metri che spacca la difesa catalana e permette all'Inter di andare al riposo con la testa avanti.

-----

48' pt - Finisce il primo tempo: Inter avanti sul Barcellona per 1-0 grazie al gol di Calhanoglu in pieno recupero.

IL GOL DI CALHANOGLU: Cambio di gioco perfetto di Dimarco, che riesce ad innescare un'azione conclusa dal turco con un rasoterra al veleno dai 16 metri sul quale Ter Stegen nulla può

47' pt - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!!! HAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNN CALHAAAAAAAAAAAAAAANOOOOOOOOOOOOOOOOOGLUUUUUUUUUUUUU!!!

45' - Dembélé mette in mezzo, Dimarco in scivolata manda in corner. Altra bella chiusura del 32 interista.

44' - Primo tempo agli sgoccioli, pallino del gioco ancora in mano alla squadra di Xavi. Saranno tre i minuti di recupero.

39' - Correa rientra in campo, il problema sembra superato. Lautaro non arriva sul pallone di Darmian.

37' - Correa a terra per un problema al ginocchio, il Tucu riceve le cure.

36' - Dembelé ubriaca Calhanoglu con due giri di valzer, poi calcia sull'esterno della rete. Ottimo Pedri che recupera un pallone e resiste alla carica di un avversario.

34' - Cross di Dembelé, Darmian spazza di testa ma la palla è ancora catalana.

32' - Brutto fallo di Raphinha su Barella, colpito duro da dietro. Forse Vincic qui poteva estrarre il giallo.

28' - Correa va solo soletto in area, scarta Ter Stegen e segna. Ma il Tucu parte in fuorigioco evidente, questa volta.

27' - Malinteso Calhanoglu-Mkhitaryan, sfuma un'interessante azione dell'Inter.

26' - Rettifichiamo l'ammonito, non è Skriniar ma Barella.

24' - Clamoroso Vincic: dopo ofr, segnala il fuorigioco di Lautaro. Una casistica senza precedenti...

23' - Ci sono proteste forti, c'è anche un cartellino giallo. Ma il Var sta controllando tutto, Vincic all'on-field review con Xavi che recrimina.

22' - Protesta Correa e tutto San Siro per un mani in area di Garcia, Vincic non interviene e il Barça va in contropiede.

21' - Prova la saetta Dimarco, bel tiro deviato in corner da Alonso. Calcia Calhanoglu, Lautaro va di testa ma non inquadra la porta.

20' - Mkhitaryan mette in mezzo, Pedri anticipa Barella mandando in corner. Innesca tutto Dimarco.

19' - Pedri recupera un pallone lanciato male da De Vrij, Bastoni chiude su Lewandowski.

18' - Tiro strozzato di Lewandowski, Onana blocca senza problemi.

17' - Altro errore di Barella su lancio orizzontale, Dimarco neutralizza il pericolo con un'ottima diagonale su Dembélé.

14' - Lancio in diagonale azzardato e palla persa dall'Inter, Alonso crossa ma Skriniar mura in corner. Sugli sviluppi, Onana sicuro su Christensen.

12' - Marcos Alonso sbuca sul corner, colpo di testa che finisce fuori.

11' - Prosegue il palleggio catalano nella metà campo Inter, che regge l'urto.

7' - Calhanoglu si inventa un missile dalla distanza, Ter Stegen alza sopra la traversa. Buona ripartenza dell'Inter.

5' - Lewandowski prova a servire Gavi, Dimarco spazza in fallo laterale.

4' - Adesso è l'Inter che prova a gestire il pallone.

2' - Possesso palla del Barça che guadagna il primo corner.

-----

21.01 - Sarà del Barcellona il calcio d'inizio del match: PARTITI!

21.00 - Minuto di silenzio per la tragedia di domenica scorsa in Indonesia.

20.59 - Skriniar e Busquets davanti a Vincic per il sorteggio.

20.57 - Inter e Barcellona entrano in campo.

20.55 - Le due squadre sono nel tunnel che porta al campo. Presente sugli spalti anche Paulo Sousa.

20.50 - Tocca a Yeman Crippa, stella italiana del mezzofondo, ricevere l'applauso di San Siro

20.47 - Squadre che sono rientrate negli spogliatoi. Fra pochi minuti squadre in campo.

-----