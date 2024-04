Nicolas Valentini non rientra nell'elenco dei convocati del tecnico del Boca Juniors Diego Hernan Martinez per la partita di Copa de la Liga in programma nella notte italiana contro il Godoy Cruz. La decisione è figlia del rifiuto del difensore per la proposta di rinnovo del club Xeneize. Secondo quanto rivelato da TyC Sports, nonostante il Boca abbia accettato le condizioni richieste da Valentini e si sia offerto di prolungare il contratto del calciatore fino a dicembre 2028 con cifre pari a quelli di Cristian Medina, il giocatore ha informato il club che non firmerà a tali termini; da qui, la decisione maturata dal consiglio dirigenziale e inoltrata al tecnico di estrometterlo dalla lista dei disponibili per la sfida contro il Tomba.

Ma quali sono i punti della discordia? Essenzialmente due: il giocatore, che ad oggi percepisce lo stipendio corrispondente al suo primo contratto, vuole che il Boca lo paghi retroattivamente a partire da gennaio 2023, mentre il club offre a partire da gennaio 2024; Il secondo punto riguarda la clausola, visto che da parte del Vikingo l'intenzione è di mantenerla a 10 milioni di dollari mentre l'idea del Boca è quella di aumentarla per evitare di essere portato via rapidamente dall'Europa come è successo con Valentín Barco. Questa decisione drastica verrà mantenuta per i prossimi impegni a meno che non si raggiungerà un punto d'incontro: secondo l'entourage del calciatore, a breve è previsto un nuovo summit per provare a riconciliare le parti. Nel frattempo, il Boca assicura che il 23enne difensore centrale continuerà ad allenarsi con la squadra fino a dicembre e che il suo intero contratto sarà rispettato fino alla fine dell'anno.

Al Boca credono di aver accettato tutto quello che Nicolás Valentini aveva chiesto fin dall'inizio e non vogliono cambiare l'offerta messa sul tavolo, sospettando addirittura che possa speculare sul fatto di potersi liberare a dicembre. Dal canto loro, giocatore e rappresentanti nutrono il desiderio di trasferirsi in Europa a metà anno, approfittando del suo ottimo momento di forma ma anche tendendo la mano all'attuale sua società per evitare che questa non riceva nulla dal suo trasferimento; e comunque, lasciano aperta la possibilità possibilità di risolvere la trattativa con la società bonarense, a patto di ricevere un pagamento retroattivo.

