Steven Zhang e l'Inter hanno vinto la causa con China Construction Bank al Tribunale di Milano. Ne dà notizia Calcio & Finanza, specificando che la controversia riguardava lo stipendio che i nerazzurri non hanno mai versato allo stesso Zhang, in quanto per statuto il club non riconosce nulla al presidente. CCB voleva invece che il club riconoscesse una cifra per poter "attaccare" gli emolumenti dopo aver vinto la causa a Hong Kong (riconosciuta anche a Milano) sulla mancata restituzione di un prestito da 320 milioni di euro.

Il Tribunale ha però deciso che la delibera dell'assemblea secondo cui il presidente non percepisce stipendio non è attaccabile. "Con tale delibera non è stato in alcun modo revocato il diritto al compenso eventualmente riconosciuto in precedenza dalla stessa assemblea a Zhang", secondo il Tribunale i soci "hanno dunque solo preso atto della scelta di Zhang di non ricevere alcun compenso".

Sempre nel dispositivo si precisa che "la tradizione della società proprietaria dell’omonimo gruppo calcistico ha sempre mantenuto la gratuità dell’incarico di Presidente, quale titolo onorifico".