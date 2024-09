Dalla propria pagina ufficiale su Instagram, la Curva Nord Milano precisa quella che sarà la scenografia che accompagnerà l'Inter per il derby di domani sera contro il Milan: "La Curva Nord comunica che in occasione del derby di domani non ci sarà il solito spettacolo della coreografia, ma coloreremo il nostro settore con migliaia di bandierine. Il tutto servirà a rendere la curva una marea neroblu, pronta a distruggere il diavolo".

L'invito per tutti i tifosi del secondo anello verde è quello di recarsi al Baretto, il ritrovo davanti allo stadio di San Siro, per ritirare il materiale "insieme ad una sorpresa 'stellata' che potremo sfoggiare con orgoglio nel secondo tempo". Saranno distribuite la bellezza di 6.500 bandierine, della misura di un metro per 1,50 metri.

