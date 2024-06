Tra i migliori in campo di Scozia-Svizzera 1-1 di mercoledì scorso, proprio sotto gli occhi del vice ds dell'Inter Dario Baccin che lo ha promosso, Dan Ndoye ha parlato così alla RSI della sua prestazione: "Penso di aver fatto bene, ho provato a dare il massimo. Sono un po’ frustrato perché avrei potuto segnare, questo mi lascia un po’ insoddisfatto - le parole del giocatore del Bologna -. Però riuscito a sistemare alcuni errori del debutto, ora manca solo il gol. Magari arriverà con la Germania. Serve anche un po’ di fortuna, ad esempio nella seconda occasione ho fatto quasi tutto giusto ma il portiere ha fatto una grande parata. È questione di dettagli per riuscire a trovare l’episodio che mi permetterebbe di sbloccarmi e trovare più fiducia".

In coda alla chiacchierata, Ndoye ha spiegato di essere cresciuto tatticamente grazie a Thiago Motta: "Mi ha tirato spesso le orecchie per farmi difendere di più e lo ringrazio perché mi ha permesso di migliorare molto", ha detto l'obiettivo di mercato dell'Inter, in caso di addio di Denzel Dumfries (leggi l'esclusiva).

